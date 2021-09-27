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Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос сокращения числа контрольных и проверочных работ в школах. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными назначены Рособрнадзор, Минпросвещения, а также органы исполнительной власти в регионах.

Согласно поручению, ведомства должны обеспечить сокращение числа контрольных и проверочных в общеобразовательных учреждениях «с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».

Кроме того, школы с 2023 года будут применять только государственные ресурсы в дистанционном обучении. Данное поручение адресовано правительству России совместно с комиссией Госсовета по направлению «Образование»

Также, согласно поручениям президента, конкурс «Учитель года России» с 2022 года будет проходить в формате телешоу, для этого предусмотрено ежегодное финансирование из федерального бюджета.

Срок исполнения — 1 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что учителя детей-олимпиадников получат дополнительную поддержку. По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, Наряду с обновлением инфраструктуры школ, снижением бюрократической нагрузки на учителей и другими приоритетными задачами важно развивать олимпиадное движение.

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