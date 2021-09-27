Глава СПЧ заявил, что новый уполномоченный по правам ребенка должен любить детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова приняла предложение Владимира Путина заниматься в Госдуме VIII созыва вопросами защиты детей и семьи. Она возглавит направление по защите семьи и детства.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал данное решение и рассказал, каким должен быть новый детский омбудсмен в России.

«Уполномоченный по правам ребенка должен любить детей. Это главное. А остальное приложится. Я буду взаимодействовать с любым человеком, которого назначит президент», — рассказал он.

Его поддержал бывший уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов.

«Пусть выберут достойного, того, кто действительно любит детей», — отметил он, беседуя с «Газетой.Ru».

Данную точку зрения разделила и депутат комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она подчеркнула, что новый детский омбудсмен должен быть смелым тружеником с «огромным сердцем».

«Это должен быть человек, который реально «топчет территорию». Возможно, из региона. В теме. Опытный. Но обязательно с масштабным мышлением. Он должен понимать, как устроено госстроительство в нашей стране, знаком с работой Госдумы и Совета Федераций. Профессионал с прогрессивным взглядом на жизнь. Современный. Труженик. С идеями. Смелый. С огромным сердцем. И не подобострастный», — заявила она «Газете.Ru».

Ранее Анна Кузнецова приняла предложение Путина курировать в Госдуме вопросы защиты детей и семьи. Кузнецова была включена в пятерку лидеров предвыборного списка политической партии «Единая Россия». Владимир Путин в ходе встречи с лидерами предвыборного списка «Единой России» объявил, что Кузнецова начнет руководить партийной комиссией по защите материнства, детства, а также поддержке семьи.