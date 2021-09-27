Суд отказался отказался смягчить приговор историку Соколову

Городской суд Санкт-Петербурга отказал смягчить приговор историку Олегу Соколова, которому ранее назначили 12 лет и 6 месяцев колонии за убийство аспирантки СПбГУ и незаконное хранение оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.

Ранее сообщалось, что Соколову отказали в назначении новой психиатрической экспертизы.

В ноябре 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях. После этого он расчленил тело девушки, чтобы избавиться от него. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года тюрьмы по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.