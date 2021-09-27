На Украине пройдут мероприятия в память 80-й годовщины расстрелов в Бабьем Яру

На Украине 27 сентября начнутся памятные мероприятия в честь 80-й годовщины расстрелов в Бабьем Яру. Об этом пишет «Эхо Москвы». Киев по этому поводу принимает иностранных лидеров, активистов еврейских организаций, переживших Холокост.

Также на мероприятиях ждут украинцев, которые спасли евреев в годы Второй мировой войны, впоследствии они получили звание «Праведников народов мира».

В украинских школах состоятся национальные уроки памяти.

На третье октября намечен траурный марш к месту массовых убийств.

К годовщине приурочена премьера фильма Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст».

Ранее представители генерального прокурора Украины сообщили о возбуждении Харьковской прокуратурой уголовного дела в отношении создателей фильма «Дау. Дегенерация» российского режиссера Ильи Хржановского, съемки которого проходили на Украине. В киевском мемориальном центре «Бабий Яр», художественным руководителем которого является Хржановский, ответили на обвинения в его адрес.