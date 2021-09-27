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Опрос: в новые города Сибири готовы переехать половина россиян

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Переселиться на постоянное место жительства в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу, готовы почти половина россиян. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие», опубликованном РИА «Новости».

«Безусловно готовы переселиться на постоянно место жительства в новые сибирские города, если они будут построены, 7% респондентов в среднем по России и 16% сибиряков. Еще 41% готовы переехать туда при определенных условиях», — говорится в исследовании.

Не хотят жить в этих городах 51% респондентов. При этом в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области так ответили по 60%, а в Сибири — 32%.

Для более чем четверти (29%) опрошенных причиной для переезда в этот регион может стать гарантированная работа и зарплаты в 2-3 раза выше, чем сейчас. Еще 12% готовы переселиться при условии выплаты подъемных средств свыше одного миллиона рублей. Ради комфортных условий жизни и развитой городской инфраструктуры могут решиться на подобный шаг 11% респондентов.

Опрос проводился 22-24 сентября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением от 300 тыс. человек до 1 млн и сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности. Например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. По его словам, до 2030 года при приемлемых вложениях можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест и современную промышленность.

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