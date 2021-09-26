В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Сообщение о конфликте между гражданами на улице Малая Бронная поступило рано утром 25 сентября. Один из участников ссоры произвел выстрел из охолощенного пистолета, в результате был госпитализирован один человек.

На месте были задержаны четыре гражданина и доставлены в территориальный отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее массовая драка произошла на юго-востоке Москвы. В результате в отделение полиции были доставлены 10 участников конфликта, трое из них — местные жители. Нарушителей порядка привлекли по административной статье «Мелкое хулиганство» и назначили штраф в размере от 500 до 1000 рублей.