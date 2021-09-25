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В несанкционированной акции КПРФ в Москве приняли участие 400 человек

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

На несанкционированную акцию КПРФ в центре Москвы пришли 400 человек, сообщает ТАСС со ссылкой столичного ГУ МВД России.

«Сегодня в 14.00 на Пушкинской площади города Москвы Московским городским комитетом КПРФ организовано проведение несогласованного публичного мероприятия, участие в котором приняли 400 человек вместе с представителями различных средств массовой информации и блогосферы», — сказали в ведомстве.

Ранее правоохранители предупреждали о незаконности акции и об ответственности за участие в нем.

До этого сообщалось, что руководителю московского отделения КПРФ Валерию Рашкину, бывшему члену ОНК Марине Литвинович, координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, а также депутату Мосгордумы Екатерине Енгалычевой может грозить ответственность за призывы к незаконной акции в Москве.

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