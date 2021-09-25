В Самаре экскаватор насмерть раздавил девушку на пешеходном переходе

В Самаре на пешеходном переходе произошла смертельная авария с участием экскаватора и 20-летней девушки. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГИБДД по городу.

ДТП произошло 24 сентября на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной.

Согласно предварительным данным, спецтехникой управлял 54-летний мужчина. Он направлялся по Московскому шоссе со стороны улицы Авроры в направлении проспекта Масленникова. Предположительно, водитель не пропустил девушку, следовавшую по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

Из-за данного инцидента МВД начало проверку, выясняются обстоятельства аварии с экскаватором и пешеходом.

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