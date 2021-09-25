Три квартиры повреждены в результате взрыва газа в Свердловской области

Три квартиры оказались повреждены в результате взрыва бытового газа, в пятиэтажном жилом доме в Верхней Пышме в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Сегодня в 07.18 (05.18 мск) в квартире на первом этаже жилого дома по Юбилейной, 18 произошел взрыв бытового газа. <…> В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждены три квартиры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по распоряжению главы Верхней Пышмы Ивана Соломина сейчас решается вопрос о расселении жителей поврежденных квартир. Семья с ребенком будет временно отселена в маневренный фонд по улице Огнеупорщиков.

Ранее взрыв газа в жилом доме произошел в Свердловской области. Соседи охарактеризовали пострадавшего мужчину, как спокойного и не скандального человека. Оказались повреждены межкомнатные перегородки 4-й и 21-й квартир.

В областной прокуратуре рассказали, что к взрыву бытового газа в Верхней Пышме в Свердловской области могла привести его утечка, данная версия рассматривается в качестве предварительной.

МЧС опубликовал видео с места взрыва газа в Верхней Пышме.