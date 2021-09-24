Стали известны основные ошибки ведущих альпинистов на Эльбрус гидов

Тренер инструкторов по альпинизму Денис Киселев оценил действия горных гидов, которые вели группу на восхождение на Эльбрус и перечислил ошибки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как считает Киселев, в межсезонье подниматься в гору, когда непогода, становится однозначным риском.

«Погода в это время на Эльбрусе меняется быстро и скоротечно, но это не атомный взрыв. Все равно были какие-то предпосылки», — пояснил альпинист.

Следующей главной ошибкой руководитель альпклуба называет очень короткий промежуток времени между решением о спуске участницы. Речь о девушке, которой стало плохо и потом она скончалась. По мнению Киселева, ведущим группу гидам стоило раньше отказать ей и не подниматься выше.

Киселев уверен, что действия инструкторов «были абсолютно правильные».

При этом если бы принималось решение о спуске туристов чуть раньше, могли бы быть спасены жизни.

До этого группа альпинистов, которые собрались совершить восхождение на Эльбрус, попала в снежную бурю на высоте 5 400 метров, объявила сигнал бедствия и запросила эвакуацию. Пять человек погибли. Позже организатор восхождений на Эльбрус рассказал, что могло привести к гибели альпинистов.