Задержан мужчина, избивший врача в Нижневартовске после осмотра его жены

Уроженца Таджикистана, напавшего на дерматовенеролога после осмотра жены, задержали. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на врача Владимира Жирноклеева.

По словам медика, у самой пациентки ранее был выбор.

«Женщины дерматовенеролога у нас нет, при этом есть терапевты-женщины, они могут провести осмотр. И данный вариант был ей предложен, никто ее не принуждал», — объяснил он.

До этого мужчина пришел в клинику и побил врача, которому супруга показала при осмотре ноги, живот и руки.

В свою очередь представители Духовного управления мусульман посочувствовали женщинам, которым приходится «преодолевать» себя при походах в больницы.

«Мы, конечно, за то, чтобы были специальные врачи. Чтобы женщины, если это их внутренне напрягает и смущает, могли обратиться к врачу-женщине», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в одной из городских больниц. Мужчина привел свою супругу на осмотр к дерматовенерологу. Женщина пришла на прием в хиджабе. После приема супруг ворвался в кабинет и набросился с кулаками на врача.