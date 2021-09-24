У украинского певца в один день умерла вся семья

В украинском городе Коростень у участника вокального шоу «Голос страны» Богдана Мухи в один день скончалась вся семья. По одной из версий, причиной смерти родственников певца могли стать испорченные грибы, сообщает издание vesti.ua.

В результате отравления умерли бабушка, тетя и мама артиста. Предположительно, бледной поганкой, вызвавшей отравление, членов семьи угостил их знакомый.

«Я знаю, что моя мама, бабушка и тетя кушали грибы. После этого им стало плохо», — сказал участник телевизионного проекта.

Мама Мухи работала сиделкой, ухаживая за пожилым человеком. Последний и стал очевидцем трагедии. Когда женщина пришла на работу, она жаловалась на ухудшившееся самочувствие. Однако вызывать медиков она не стала, рассчитывая, что со временем станет лучше. Позднее сиделка умерла.

В доме матери артиста родственники нашли еще два тела — ее сестры и матери. По словам соседей умерших, женщин угощал грибами приятель. При этом после смерти никто из жильцов не видел знакомого семьи. Заведено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Также рассматривается версия, что причиной смерти могло послужить отравление спиртным. В ходе следственных действий остатки алкоголя нашли в жилище умерших.

Ранее в Омской области мать и сын впали в кому, поев маринованных грибов.