Разбившийся на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежит авиаотряду погрануправления ФСБ

Упавший на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал авиационному отряду пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренного ведомства.

В момент падения в вертолете было пятеро членов экипажа.

«Принадлежность пропавшего с радаров вертолета Ка-27 — 5-й авиационный отряд Пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району», — уточнили в оперативной службе.

В поисках вертолета принимали участие 13 человек и три единицы техники.

Ранее вертолет перестал выходить на связь. После пропажи были начаты его поиски.

Также спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке вертолета Ка-27. Обстоятельства крушения вертолета выясняются. Рухнувший вертолет находится на северном склоне горы Острой в Елизовском районе.