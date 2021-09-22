В ПГНИУ заявили, что к ЧОПу отсутствовали претензии до стрельбы

Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников заявил, что претензий к работе частного охранного предприятия (ЧОП) у руководства вуза до инцидента со стрельбой не было. Об этом сообщает ТАСС.

«Претензий со стороны вуза [к ЧОП] не было. Что касается нынешней ситуации — мы услышим от Следственного комитета», — рассказал Красильников.

Он подчеркнул, что договор ПГНИУ с текущим подрядчиком действует до конца января 2022 года.

По словам Красильникова, произошедший инцидент требует кардинальной переработки системы безопасности и, возможно, изменений в федеральное законодательство.

Ранее ректор ПГНИУ заявил, что в вузе пересмотрят подходы к организации безопасности после ЧП со стрельбой.

Накануне президент России Владимир Путин наградил полицейских Константина Калинина и Владимира Макарова, первыми прибывших в университет в Перми после произошедшей там стрельбы.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов пермского вуза. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Погибли шесть человек, пострадали 43.