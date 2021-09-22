В ПГНИУ пересмотрят организацию безопасности

Ректор Пермского государственного исследовательского университета Дмитрий Красильников заявил, что в вузе пересмотрят подходы к организации безопасности после ЧП со стрельбой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Трагедия, которая произошла, просто требует кардинальной переработки и нашей системы безопасности, и, возможно, дополнений в федеральное законодательство. Этот вопрос нужно рассматривать комплексно, с большим количеством специалистов соответствующих служб», — утверждает Красильников.

Ранее президент России Владимир Путин наградил полицейских Константина Калинина и Владимира Макарова, первыми прибывших в университет в Перми после произошедшей там стрельбы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин побывал в Перми, где навестил пострадавших при стрельбе в вузе.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов пермского вуза. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Погибли шесть человек, пострадали 43.