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Станцию метро «Варшавская» украсят исторические панно и витражи

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Москве на станции метро «Варшавская» завершены работы по демонтажу инженерных систем и устройству новой монолитной платформы. Об этом сообщается на официальном портале мэра Сергея Собянина.

Станция войдет в состав Большой кольцевой линии (БКЛ).

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что сейчас идет монтаж новой инженерной инфраструктуры, облицовывается платформенная часть станции и завершается отделка техпомещений.

Несколько выходов будут оформлены в виде стеклянных павильонов, а еще один — облицуют панелями из оцинкованной стали. Платформа будет отделана мрамором и украшена сохраненным панно на историческую тему.

На вентиляционную решетку из перфорированных панелей сделают витраж, имитирующие огни города.

Протяженность БКЛ — 70 км, на ней разместится 31 станция, 12 из них уже открыты для пассажиров.

Ранее стали известны сроки открытия десяти станций БКЛ метро Москвы. По словам градоначальника, запуск участка БКЛ намечен на ноябрь.

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