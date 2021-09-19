Путин заявил о важности восстановления собора Александра Невского в Волгограде

Президент России Владимир Путин поздравил участников церемонии, посвященной восстановлению кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что собор являлся подлинным украшением города и крупным духовным центром Нижнего Поволжья, он был возведен в 1916 году на добровольные пожертвования. Однако в 1932 году его разрушили.

Восстановление храма, подчеркнул президент, стало возможным благодаря единению государства, Русской православной церкви и гражданского общества — ученых, реставраторов, музейных работников, благотворителей, а также всех неравнодушных людей, которым дорого наследие страны. Путин поблагодарил всех, кто участвовал в восстановлении архитектурного памятника, за «подвижнический и в высшей степени востребованный труд».

Ранее Владимир Путин открыл памятник князю и полководцу Александру Невскому на берегу Чудского озера в Псковской области, где предположительно в 1242 году прошло Ледовое побоище. Памятник открыт ко дню памяти Святого Благоверного князя: 296 лет назад по настоянию Петра I прошло торжественное перенесение останков князя из Владимира в Санкт-Петербург.

В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского. В июне 2014 года президент подписал указ, определяющий порядок подготовки и проведения этого события. План празднования включает более 150 мероприятий на федеральном и региональном уровнях.