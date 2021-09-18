Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Актриса Васильева сравнила русскую интеллигенцию с «сатанинским началом» 19:26
Французский канатоходец прошел 670 метров по канату между Эйфелевой башней и... 19:23
Лингвист объяснил, почему нельзя выучить иностранные языки по Евангелию 19:15
Захарова отвергла возможность отмены закона об иноагентах из-за давления Запада 19:06
«Бавария» забила семь безответных голов в матче Бундеслиги 19:01
Бывший президент «Спартака»: Кокорину без разницы играет он или нет, главное —... 18:43
Депутат Европарламента пригрозил «Северному потоку — 2» превращением... 18:36
Почетный президент РФС назвал игрока, на которого стоит обратить внимание Карпину 18:33
СБУ и МВД Украины провели учения на границе с Россией 18:31
Захарова — о реакции западных СМИ на ролик в поддержку олимпийцев:... 18:14

Диетолог рассказал, как избавиться от жира на животе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков рассказал, как избавиться от лишнего веса и скоплений жира на животе. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

«Надо смотреть, что это за жир, какой он консистенции. Если вы можете жировую складку захватить руками, как пучок, это одно. Если не можете, то проводится диагностика. Не всегда живот это жир, я сталкиваюсь с таким постоянно. Возможно, живот увеличен в связи со вздутием кишечника. Идеально сделать УЗИ брюшной полости», — сказал он.

Ковальков также посоветовал использовать вибротренажер для сжигания жира после или во время аэробных нагрузок.

Также полезны ежедневные прогулки на свежем воздухе в течение 40 минут. Не менее важны перерывы в рабочее время — каждый час нужно вставать из-за компьютера и выполнять упражнения, в частности, отжимания и приседания.

Пациентам необходимо следить за питанием, отказаться от мучного и майонеза, добавил врач.

Ранее врач назвал простые способы снизить давление без лекарств.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Наши десантники прыгали с парашютом в Арктике. США на это не способны»
Зачем Россия усиливает военное присутствие в арктической зоне
«В фильме присутствует сцена провокационного содержания»
В Минкульте объяснили запрет на прокат «Искушения» Пола Верховена
ОЗУ, УФР, Русь-Украина, Укрусь: как политики предлагают переименовать Украину
Советник офиса Зеленского придумал очередное название для Украины
National Interest: США догоняют Россию в разработке гиперзвукового оружия
Лингвист объяснил, почему нельзя выучить иностранные языки по Евангелию
СБУ и МВД Украины провели учения на границе с Россией
Песков объяснил недельное отставание часов Путина в день голосования
Новости и материалы
Актриса Васильева сравнила русскую интеллигенцию с «сатанинским началом»
Французский канатоходец прошел 670 метров по канату между Эйфелевой башней и театром
Захарова отвергла возможность отмены закона об иноагентах из-за давления Запада
«Бавария» забила семь безответных голов в матче Бундеслиги
Бывший президент «Спартака»: Кокорину без разницы играет он или нет, главное — платят
Депутат Европарламента пригрозил «Северному потоку — 2» превращением в руины
Почетный президент РФС назвал игрока, на которого стоит обратить внимание Карпину
Захарова — о реакции западных СМИ на ролик в поддержку олимпийцев: собаки лают, караван идет
Британский дипломат предупредил о наказании для Лондона за срыв сделки по подлодкам
Эксперты рассказали о дополнительных выплатах российским пенсионерам в октябре
В РПЦ предложили осваивать иностранные языки по Евангелию
Емельяненко — о встрече с хейтером: у него коленки поджались, присел и обмочился
Эксперты доказали подделку подписи жены Баталова на документах фонда
Блогер Mellstroy отработает менеджером по закупкам за избиение модели Алены Ефремовой
На Украине рассказали, что уничтожает химическую промышленность в стране
Захарова раскритиковала американцев за призывы к бойкоту Олимпиады-2022
Прокуратура в Батайске начала проверку после попытки нападения мужчины с ножом на детей
Основатель московской компании по заморозке тел заявил об угрозах
Все новости
Терраса на крыше и окно в ванной. Россияне ищут необычное жилье
Застройщики рассказали о новых запросах покупателей недвижимости
«Циничный геноцид»: в России осудили бойню на Фарерах
Россиян призвали отказаться от датских товаров из-за убийства 1500 дельфинов
С Путиным и енотом: как россияне голосовали в первый день выборов
В ЦИК поступило 137 обращений по возможному принуждению к голосованию
Два рекорда мира при прокате на тройку: Акатьева стала сильнейшей на этапе Гран-при
Фигуристка Акатьева выиграла этап юниорского Гран-при в Красноярске
В России растет число заболевших COVID-19. С чем это связано
В России впервые с августа выявили более 20 тысяч случаев коронавируса
Дело о налогах: о чем Тиньков договорился с США
Минюст США и Олег Тиньков пришли к соглашению
Живая легенда оперы: Анне Нетребко — 50
Автосервис, стекловата и похоронное бюро: чем надушиться, чтобы удивить на свидании
Зачем именитые парфюмерные бренды создают странные ароматы
Пулевые ранения и взрыв: почему гибель генсека ООН Дага Хаммаршёльда остается тайной
60 лет назад в авиакатастрофе в Африке погиб генсек ООН Даг Хаммаршёльд
«Давайте смотреть в будущее»: США просят Украину забыть о «Северном потоке — 2»
В Госдепе посоветовали Киеву заниматься развитием своей энергетики
«Многие хотят бросить пить, но не умеют обращаться за помощью»
Нарколог Лазарев предложил перенести точки продажи алкоголя за пределы городов
Три взрыва в один день. Террористы атаковали Афганистан
При взрывах в Кабуле пострадали два человека
Субмариновый кризис: Франция отозвала послов из США и Австралии
Госдеп США выразил сожаление в связи с отзывом посла Франции из Вашингтона
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях