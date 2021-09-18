Диетолог рассказал, как избавиться от жира на животе

Доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков рассказал, как избавиться от лишнего веса и скоплений жира на животе. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

«Надо смотреть, что это за жир, какой он консистенции. Если вы можете жировую складку захватить руками, как пучок, это одно. Если не можете, то проводится диагностика. Не всегда живот это жир, я сталкиваюсь с таким постоянно. Возможно, живот увеличен в связи со вздутием кишечника. Идеально сделать УЗИ брюшной полости», — сказал он.

Ковальков также посоветовал использовать вибротренажер для сжигания жира после или во время аэробных нагрузок.

Также полезны ежедневные прогулки на свежем воздухе в течение 40 минут. Не менее важны перерывы в рабочее время — каждый час нужно вставать из-за компьютера и выполнять упражнения, в частности, отжимания и приседания.

Пациентам необходимо следить за питанием, отказаться от мучного и майонеза, добавил врач.

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