В Санкт-Петербурге раскрыто убийство Пушкина и Гончаровой

Правоохранительные органы раскрыли в Санкт-Петербурге убийство пары, являющейся однофамильцами русского поэта Александра Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Само убийство произошло в ночь на 30 августа.

Супружеская чета Павел Пушкин и Марина Пушкина (в девичестве Гончарова) вместе с другом Сергеем Головановым, который был свидетелем на их свадьбе, распивали у себя дома алкогольные напитки. В ходе застолья произошел конфликт – гость оскорбил хозяев.

По версии следствия, конфликт начал Пушкин. Он взял нож и начал угрожать гостю, но тому удалось забрать холодное оружие. После этого он нанес другу ранения. На шум прибежала жена Пушкина и попыталась их разнять. Голованов нанес женщине шестнадцать ножевых ранений. В теле ее супруга были найдены следы от девяти ударов. Пара скончалась не месте происшествия.

Голованов сходил в гостях в душ, смыл с себя кровь и переоделся. Уходя, он прихватил часть вещей своих жертв и поехал домой. По дороге он избавился от окровавленных вещей и орудия убийства.

Тела нашли только через 10 дней. Соседи учуяли в подъезде трупный запах. Убитому мужчине было 28 лет, а его жене Марине —за сорок.

Полиция вышла на 25-летнего безработного Голованова. Он уже дал признательные показания.