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Генсек ОПЕК заявил, что кризис COVID-19 удалось преодолеть

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Reuters

Кризис 2020 года, который был вызван пандемией коронавируса, удалось преодолеть. Соответствующее мнение в эфире телеканала VTV выразил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, сообщает РИА «Новости»РИА «Новости»

«За 61 год мы прошли несколько нефтяных кризисов, но то, что мы преодолели в 2020 году как результат пандемии COVID-19 , было беспрецедентно», — сказал он.

По его словам, о преодолении кризиса свидетельствуют данные статистики.

«Лучшие дни для ОПЕК и Венесуэлы впереди», — добавил он.

Баркиндо находится с официальном визитом в Венесуэле, где он уже провел встречу с министром нефти Тареком Эль-Айссами.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что экономический кризис в стране, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции, пока еще не закончен, так как «кризисные явления и вопрос пандемии еще не сняты с повестки дня».

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