Нижегородские власти накажут всех причастных к высадке ребенка из автобуса из-за 5 рублей

Власти Нижегородской области примут меры в отношении компании-перевозчика, водителя и кондуктора автобуса, из которого высадили 10-летнюю девочку за неоплату проезда в городе Дзержинск. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Он отметил, что действия кондуктора и компании нарушают существующее законодательство, поэтому необходимо принять соответствующие меры.

«Нарушает законодательство. Нельзя этого делать. Позор этому руководителю, этому водителю, который высадил ребенка. Сейчас будут предприниматься меры в рамках законодательства, будут предприниматься меры в отношении той компании, в которой она (кондуктор – Газета.Ru) работает», — рассказал Солдатенков.

Ранее стало известно, что Нижегородская прокуратура проводит проверку по факту информации о нарушении прав несовершеннолетней девочки в городе Дзержинск Нижегородской области, которую кондуктор высадил из автобуса из-за неоплаченного проезда. Ребенку не хватило пяти рублей.