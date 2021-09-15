Мужчина умер при загадочных обстоятельствах во время операции по пересадке волос

Мужчина, отправившийся на поиски друга, которого ожидала операция по пересадке волос, нашел его тело в окровавленном саване в морге. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 28-летний Ибрагим Гюль, проживающий в Италии, поехал в Стамбул, чтобы провести операцию по пересадке волос. Однако спустя некоторое время его жене позвонили из больницы столичного района Багджылар и сообщили, что он умер от сердечного приступа.

Женщина попросила знакомого выяснить, что произошло. Тот приехал в морг и обнаружил тело друга, завернутое в окровавленную простыню.

Операция по пересадке волос является малоинвазивной, поэтому остается неясным, откуда взялось столько крови.

Полиция Стамбула начала расследование причины смерти Гюля. Врача Мехмета Албайрака, руководившего операцией, задержали, он будет оставаться под стражей до завершения расследования. По его словам, во время операции возникли осложнения из-за проблем со здоровьем, о которых пациент не сообщил заранее. Однако родные Гюля настаивают на том, что он был абсолютно здоров.

Ранее сообщалось, что москвичка умерла во время ринопластики.