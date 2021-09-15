Первый замгенпрокурора России Буксман покидает свой пост

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман покидает свой пост в связи с достижением предельного возраста для нахождения на службе, 17 сентября ему исполняется 70 лет. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, после отставки Буксман может продолжить заниматься преподавательской или научной деятельностью, в том числе в Генпрокуратуре. В настоящее время указ президента России Владимира Путина об освобождении генпрокурора от должности пока только готовится. Предполагается, что он будет уволен после отпуска.

В Генпрокуратуре Александр Буксман руководил главным управлением по надзору за исполнением федерального законодательства, информационно-аналитическое управление, управление правовой статистики и управление по противодействию коррупции. Также он должен был контролировать работу отдельных природоохранных прокуратур — на Амуре и Байкале.

В январе прошлого года сообщалось, что Александр Буксман покидает свой пост первого замгенпрокурора России, самолично подав в отставку.