Талибы* казнили помогавшего британской армии афганского снайпера на глазах его семьи

Афганский снайпер, работавший вместе с британским спецназом, был выслежен талибами (организация запрещена в России) и казнен на глазах у своей семьи. Об этом сообщает The Times.

Жертва, отец пятерых детей, был одним из союзников западных войск, но по неизвестной причине не покинул страну с другими беженцами.

«Они нашли его и несколько раз выстрелили в него на глазах у семьи», — рассказал изданию бывший британский полковник Эш Александер-Купер.

По его словам, это убийство доказывает, что заявления талибов об амнистии для тех, кто работал против боевиков — просто «фантазия».

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» казнили четверых известных военачальников, которые являлись сторонниками прежних региональных властей.

На видео, опубликованном афганским журналистом, видно, как толпа людей собралась на местном стадионе, где проходила казнь. В подписи к ролику говорится, что среди убитых был близкий к бывшему начальнику полиции Кандагара генералу Абдул Раззаку командир по имени Хашим Регвал.