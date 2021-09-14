Пентагон считает, что «Аль-Каида*» может вновь стать угрозой для США

Глава Разведывательного управления Пентагона Скотт Беррье считает, что члены террористической группировки «Аль-Каида (организация запрещена в России)» способны за пару лет укрепиться в Афганистане и снова представлять угрозу для территории США.

«Текущая оценка, вероятно, такова... «Аль-Каида» за один или два года способна создать некоторый потенциал, чтобы как минимум угрожать [нашей] родине», — заявил Беррье на саммите по вопросам национальной безопасности.

По его данным, некоторые члены группировки уже вернулись в Афганистан.

Замглавы ЦРУ Дэвид Коэн на конференции заявил, что США действительно получают «некоторые данные, указывающие на возможную активизацию «Аль-Каиды» в Афганистане». По его словам, ЦРУ внимательно следит за «потенциальным движением» группировки.

11 сентября 2001 года 19 террористов-самоубийц захватили четыре коммерческих самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в Пентагон и еще один упал вблизи города Шанксвилл, когда пассажиры и команда попытались обезвредить захватчиков. Всего погибли более 2,9 тыс. человек. Ответственность за теракт взяла на себя «Аль-Каида».

Основатель «Аль-Каиды» Усама бен Ладен спланировал теракты 11 сентября с территории Афганистана, что спровоцировало вторжение войск США в 2001 году. Бен Ладен стал главной целью американской «войны против терроризма». 2 мая 2011 года «террорист номер один» был убит в ходе операции американских спецподразделений по приказу президента Барака Обамы в собственном убежище в Пакистане.

В 2018 году мать террориста Алия Ганем дала первое интервью, в котором рассказала, что ее сын встал на преступный путь во время обучения в Университете Джидды.

Ранее журналист заявил, что бен Ладен якобы планировал теракт на десятую годовщину 9/11, но не дожил до нее.