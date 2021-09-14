В России предложили предоставлять три выходных после вакцинации

В России следует обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением заработной платы после каждого этапа вакцинации от COVID-19. С таким предложением выступил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ), сообщает РИА «Новости».

Соответствующее письмо директор ИСИРГИ Максим Петунин направил главе Минтруда Антону Котякову, спикеру Совфеда и Госдумы Валентине Мативиенко и Вячеславу Володину.

В документе отмечается, что на сегодняшний день предоставление оплачиваемых отгулов остается в компетенции работодателей и в случае реакции организма на сделанную прививку, единственным способом остаться дома является оформленный у врача больничный лист. Петунин добавил, что согласно сообщениям из СМИ и соцсетей, случаи побочных эффектов не редки.

Глава ИСИРГИ также рассказал, что не все работодатели готовы идти на уступки и предоставлять оплачиваемые отгулы своим сотрудникам и по этой причине многие желающие сделать прививку «остаются незащищенными от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма».

«Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета», — считают в ИСИРГИ.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что смертность среди невакцинированных пациентов, которые заразились коронавирусной инфекцией, в четыре раза выше, чем у тех, кто привился.