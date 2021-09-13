Более 330 тысяч человек эвакуировали в Шанхае из-за тайфуна «Чанту»

Власти Шанхая эвакуировали из потенциально опасных прибрежных районов города порядка 331 тыс. человек из-за 14-го по счету в этом сезоне тайфуна «Чанту», эпицентр которого вплотную подошел к мегаполису в ночь на вторник. Об этом сообщает Pengpai.

Скорость ветра в центральной части тайфуна составляет порядка 42 м/с. В текущий момент «Чанту» находится приблизительно в 117 км к востоку от Шанхая и продолжает двигаться по направлению на север со скоростью 5 км/ч.

В публикации утверждается, что с утра понедельника Шанхай накрыли сильные ливни со шквалистыми порывами ветра, был объявлен оранжевый уровень опасности. Предполагается, что в ночь на 14 сентября в городе выпадет 250 мм осадков.

В общей сложности в городе временно закрылись более 100 туристических объектов, аэропорт Пудудн отменил все рейсы, как и соседняя воздушная гавань города Хунцяо.

Ранее ураган «Ида», которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на южное побережье США в штате Луизиана в воскресенье. Первоначально скорость ветра в эпицентре составляла около 46 м/с, однако затем снизилась до 43.