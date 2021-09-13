В московском метро появились указатели на таджикском и узбекском языках

Указатели на таджикском и узбекском языках появились на станции «Лесопарковая» Бутовской линии московского метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

В источнике опубликовали фотографии, на которых видно, что текст на указателях и на дверях написан на таджикском (на кириллице) и узбекском (на латинице) языках.

От станции «Лесопарковая» ходят автобусы до миграционного центра.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о серьезной нехватке трудовых мигрантов в городе. По его словам, столица в настоящее время нуждается в 200 тыс. иностранцев.

Чиновник рассказал, что в сложившейся ситуации застройщики и другие работодатели «перекупают сотрудников друг у друга», а это приводит к увеличению стоимости услуг мигрантов.

Ефимов также выразил надежду на то, что в ближайшее время ограничения на въезд трудовых мигрантов в Россию будут смягчаться.

До этого президент России Владимир Путин отметил нехватку рабочих рук в целых отраслях экономики России.