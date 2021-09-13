Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде»

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака Российской Федерации «За успехи в труде», сообщает пресс-служба Кремля.

«Государственных наград могут быть удостоены коллективы предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности – за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством», — говорится в документе.

Отмечается, что российский лидер наградил коллектив предприятия «Уралвагонзавод» почетным знаком «За успехи в труде».

«За большой вклад в создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и высокие показатели в производственной деятельности», — говорится в документе.

Почетный знак РФ «За успехи в труде» имеет форму венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета и изготавливается из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью.