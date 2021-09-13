Путин поручил ежегодно выделять дополнительно не менее 8 млрд руб. на охрану лесов от пожаров

Президент России Владимир Путин поручил ежегодно выделять регионам дополнительно не менее 8 млрд рублей на охрану лесов от пожаров. Соответствующее поручение по итогам второго этапа XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» опубликовано на сайте.

«При подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть с учетом ранее данных поручений обеспечить выделение субъектам Российской Федерации из федерального бюджета дополнительно не менее 8 млрд рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров», — говорится в документе.

Правительству поручено представить доклад до 1 ноября 2021 года и далее ежегодно.

Ранее, выступая на съезде партия «Единая Россия» 24 августа, Владимир Путин заявил, что для наращивания возможностей регионов по защите лесов, а также борьбе с природными пожарами, необходимо выделить дополнительно 24 млрд рублей.

Он подчеркнул, что необходимо кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров и распределить полномочия на случай чрезвычайных ситуаций.

По словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, основной причиной лесных пожаров в России, которые произошли с начала 2021 года, стал человеческий фактор.