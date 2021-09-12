Япония заявила, что российский самолет якобы нарушил границы страны

Российский гражданский самолет Ан-26 якобы нарушил воздушное пространство Японии, сообщает Kyodo.

По данным агентства, самолет пересек границу у острова Хоккайдо на севере страны. Министерство иностранных дел Японии выразило протест российской стороне и потребовало недопущение повторения подобного инцидента.

Ранее Минобороны Японии заявило о пересечении российским вертолетом Ми-8 границы страны. Японские истребители были подняты воздух для сопровождения вертолета. Спустя несколько минут он покинул воздушное пространство Японии.