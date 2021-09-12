Российский космонавт поздравил Москву с днем города

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер в своем Twitter поздравил столицу с днем города, опубликовав ее снимок с Международной космической станции.

«Лучший вид на российскую столицу - с Международной космической станции! С днём рождения, Москва!», — написал он.

Космонавт также поздравил Королев, который, отметил он «на фото виден слева от центра под облаками».

11 сентября Москва отмечает 874-ю годовщину с момента своего основания. В честь праздника российский президент Владимир Путин выступил с торжественной речью в Зарядье, поздравив столицу и москвичей. Перед этим он встретился с мэром города Сергеем Собяниным.

В ходе общения Путин спросил его, как Москве удается преодолевать последствия пандемии COVID-19. По словам Собянина, помогли здесь меры федеральной поддержки бизнеса и общества вкупе с региональной поддержкой. Кроме того, мэр указал на важность решения президента о необходимости выстраивать политику в период пандемии гибко, с учетом ситуации в конкретном регионе.