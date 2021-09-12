Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россиянам рассказали, какую кашу стоит есть и пить осенью 04:31
Стал известен соперник российских волейболистов в 1/4 финала чемпионата Европы 04:24
Стало известно, как чаще всего аферисты похищают деньги россиян 04:12
Помощника пастора подозревают в махинациях на 58 млн рублей 04:07
Под Астраханью мужчина отсидел за убийство супруги, женился и убил новую... 03:50
Лидер Sex Pistols устал судиться с другими участниками группы 03:47
Русская синхронистка Ромашина объяснила свое необычное прозвище 03:40
Кинологи рассказали, каких собак выбирают россияне 03:32
В одном из районов на Сахалине ввели режим ЧС из-за схода селей 03:30
В Минздраве назвали главный признак алкогольной зависимости 03:15

Российский космонавт поздравил Москву с днем города

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер в своем Twitter поздравил столицу с днем города, опубликовав ее снимок с Международной космической станции.

«Лучший вид на российскую столицу - с Международной космической станции! С днём рождения, Москва!», — написал он.

Космонавт также поздравил Королев, который, отметил он «на фото виден слева от центра под облаками».

11 сентября Москва отмечает 874-ю годовщину с момента своего основания. В честь праздника российский президент Владимир Путин выступил с торжественной речью в Зарядье, поздравив столицу и москвичей. Перед этим он встретился с мэром города Сергеем Собяниным.

В ходе общения Путин спросил его, как Москве удается преодолевать последствия пандемии COVID-19. По словам Собянина, помогли здесь меры федеральной поддержки бизнеса и общества вкупе с региональной поддержкой. Кроме того, мэр указал на важность решения президента о необходимости выстраивать политику в период пандемии гибко, с учетом ситуации в конкретном регионе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Для нас эта власть не стала чужаком»
Посол в Кабуле: Россия была готова к приходу талибов* к власти и выстраивала контакты с ними
«Символический храм под открытым небом»
Путин открыл памятник Александру Невскому в Псковской области
«Коронавирус мутирует в диктатуру»: как Европа протестует против ограничительных мер
Протесты против коронавирусных ограничений захлестнули Австрию, Францию, Литву
Россиянам рассказали о тонкостях грибной охоты
Стало известно, как чаще всего аферисты похищают деньги россиян
В Минздраве назвали главный признак алкогольной зависимости
Помощника пастора подозревают в махинациях на 58 млн рублей
Новости и материалы
Россиянам рассказали, какую кашу стоит есть и пить осенью
Стал известен соперник российских волейболистов в 1/4 финала чемпионата Европы
Под Астраханью мужчина отсидел за убийство супруги, женился и убил новую спутницу
Лидер Sex Pistols устал судиться с другими участниками группы
Русская синхронистка Ромашина объяснила свое необычное прозвище
Кинологи рассказали, каких собак выбирают россияне
В одном из районов на Сахалине ввели режим ЧС из-за схода селей
Экс-тренер «МЮ» Фергюсон: не мог представить Роналду в форме «Сити»
Российская армия в этом году получит более 240 современных танков
Зеленский заявил, что Украина заслужила стать хозяйкой Олимпийских игр
Медик рассказала, какие тесты на коронавирус самые надежные
Мужчина выиграл три джекпота на $2,1 млн, купив билеты в одном и том же магазине
Канчельскис: в «Спартаке» работают всякие жулики и проходимцы
Тренер «Спартака» Витория рассказал о взаимоотношениях с Федуном
Пушков считает угрозы экс-посла США в адрес России «сотрясением воздуха»
Неизвестные проникли в опечатанный «Магнит» на Совхозной улице
В Свердловской области женщина забила шумного соседа до смерти
Франция отказалась сотрудничать с новым правительством Афганистана
Все новости
«На расстоянии нескольких световых лет от вступления в ЕС»
Президент Эстонии заявила, что Украина не становится ближе к Евросоюзу
«Лукашенко саботирует военные планы Москвы»
Учения России и Белоруссии «Запад-2021» как разновидность военно-спортивного праздника
«Вокруг царила паника, полицейские кричали: «На север!»
Свидетели трагедии вспоминают события 11 сентября
Захарова связала разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
МИД: IP-адреса приложений и разработчиков «Умного голосования» указывают на США
Боевые роботы «Платформа-М» впервые показали на учениях
В ходе учений «Запад-2021» успешно применены робототехнические платформы
К дождям и слякоти готов: десять важных советов водителям на осень
Автовладельцам рассказали, как правильно подготовить машину к осени
Медики, кинологи, газовщики: как в Люблино проверяют отравление людей
Вернуться в доковидную эпоху. Когда россиянам разрешат снять маски
Роспотребнадзор не планирует отменять масочный режим
«Фильм-катастрофа оказался реальностью»
Как в России вспоминают трагедию 11 сентября
Астма, рак, ПТСР: как живут ликвидаторы последствий теракта 11 сентября
Врачи назвали болезни, поражающие ликвидаторов последствий 9/11
Путин и Собянин поздравили москвичей с Днем города
Президент РФ выступил с торжественной речью по случаю 874-го дня рождения Москвы
«Трудно проверять, кто с какой вакциной приехал»
Министр туризма Израиля рассказал, когда страна откроется для российских туристов
Нужны санкции США. Как Украина собирается блокировать «Северный поток — 2»
Глава «Нафтогаза» Витренко считает возможным не дать запустить СП-2
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях