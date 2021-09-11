Путин заявил, что Москва будет объединяющим центром во все времена

Москва будет стабилизирующим и объединяющим центром во все времена, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Зарядье, передает РИА «Новости».

«Поздравляю вас с праздником, с днем Москвы. Этот праздник, как и сама наша прекрасная столица, объединяет миллионы граждан России», — отметил лидер страны, поздравляя москвичей с Днем города.

По словам президента, Москвой, ее красотой и особым характером невозможно не восхищаться.

«Сохраняя мудрость древнего города, [Москва] идет в ногу со временем, с его стремительными переменам, живет в ускоренном ритме созидания, как и подобает одному из крупнейших мегаполисов мира», — подчеркнул Путин.

Москва отмечает 874-й день рождения 11 и 12 сентября.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о восстановлении экономики в городе. По его словам, экономический рост наблюдается в сферах промышленности, инвестиций и строительства. Мэр добавил, что в Москве также уменьшилась безработица, выйдя практически на докризисный уровень.