Лавров: большинство партнеров в Европе хотят скорейшей регистрации «Спутника V» в ЕС

Большинство партнеров России в Европе хотят скорейшей регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе. Об этом на Форуме современной журналистики заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Те, кто хотел сделать это на основе национального решения, уже сделали. Дверь открыта для всех остальных», — добавил глава МИД РФ.

Лавров также добавил, что Россия готова на взаимной основе признать вакцины от коронавируса.

«Были такие робкие попытки — потому что потом они как-то сошли на нет — со стороны Брюсселя поговорить о взаимном признании вакцин. Мы к этому абсолютно готовы», — сказал он.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европа затягивает регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за коммерческих интересов.