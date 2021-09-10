В МЧС по всей России провели акцию памяти Зиничева

В 17.00 по московскому времени по всей России прошла акция памяти главы ведомства Евгения Зиничева, погибшего 8 сентября при попытке спасти упавшего с обрыва режиссера и сценариста Александра Мельника. Видео церемонии опубликовала газета «Известия» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что сотрудники экстренных служб выстроились вдоль служебных автомобилей, сняли головные уборы и почтили память Зиничева минутой молчания.

10 сентября главу МЧС России Евгения Зиничева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Перед этим в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России прошла церемония прощания с погибшим. В Москве с министром простился президент России Владимир Путин. На церемонии также присутствовали глава правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.

Глава МЧС погиб 8 сентября при попытке спасти упавшего с обрыва режиссера и сценариста Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет. Инцидент, который привел к гибели главу МЧС, случился на водопаде Китабо-Орон, который находится в западной части Путоранского заповедника.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил министру звание Героя России. Он назвал гибель Зиничева личной утратой.