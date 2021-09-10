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В Петербурге прошли похороны главы МЧС Зиничева

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Александр Демьянчук/ТАСС

Главу МЧС России Евгения Зиничева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

«После процедуры прощания, прошедшей в Национальном центре в кризисных ситуациях МЧС, лафет с телом министра доставили спецбортом ведомства в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Родные Зиничева также вылетели спецбортом, а сослуживцы и центральный аппарат министерства — на других самолетах. Главу МЧС проводили троекратным траурным салютом. Отмечается, что церемония прошла в закрытом режиме.

Ранее в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России прошла церемония прощания с погибшим. В Москве с министром простился президент России Владимир Путин. На церемонии также присутствовали глава правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.

За несколько часов до начала траурной церемонии начали дежурить наряды полиции. Центральный въезд взял под охрану экипаж ГИБДД. На площадке недалеко от входа выстроилась спецтехника спасателей. На машинах включили проблесковые маячки и сирены.

Глава МЧС погиб 8 сентября при попытке спасти упавшего с обрыва режиссера и сценариста Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет. Инцидент, который привел к гибели главу МЧС, случился на водопаде Китабо-Орон, который находится в западной части Путоранского заповедника.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил министру звание Героя России. Он назвал гибель Зиничева личной утратой.

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