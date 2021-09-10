Кортеж с телом Зиничева прибыл на кладбище в Санкт-Петербурге

Кортеж с телом главы МЧС России Евгения Зиничева прибыл на Северное кладбище в Санкт-Петербурге, где он будет похоронен. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России прошла церемония прощания с погибшим. В Москве с министром простился президент России Владимир Путин. На церемонии также присутствовали глава правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.

За несколько часов до начала траурной церемонии начали дежурить наряды полиции. Центральный въезд взял под охрану экипаж ГИБДД. На площадке недалеко от входа выстроилась спецтехника спасателей. На машинах включили проблесковые маячки и сирены.

После этого тело спецбортом отправили в Санкт-Петербург, родной город Зиничева.

Глава МЧС погиб 8 сентября при попытке спасти упавшего с обрыва режиссера и сценариста Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет. Инцидент, который привел к гибели главу МЧС, случился на водопаде Китабо-Орон, который находится в западной части Путоранского заповедника.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил министру звание Героя России. Он назвал гибель Зиничева личной утратой.