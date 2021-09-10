Шведской паре запретили назвать сына в честь Владимира Путина

Одна из шведских семей, в которой появился новорожденный малыш, решила, что назовет сына в честь российского президента Владимира Путина. Но местное Налоговое управление запретило давать такое имя, передает издание »Новости Швеции».

По правилам государства, имена новорожденных должны быть утверждены Государственным налоговым агентством. Из ведомства паре пришел ответ: «Шведское налоговое управление решило отклонить ваше заявление о присвоении вашему ребенку имени Владимир Путин».

Отказ мотивировали тем, что такое имя способно вводить в заблуждение.

Ранее в России новорожденный ребенок был назвал в честь 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена.