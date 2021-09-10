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РВИО опубликовало документы о Смоленском сражении 1941 года

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Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации

Российское военно-историческое общество публикует документы Центрального архива Министерства обороны РФ, посвященные Смоленскому сражению 1941 года, в котором Красная армия сорвала сроки наступления гитлеровских войск на Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что документы можно будет посмотреть на портале история.рф. Среди рассекреченных документов карты боевых действий, оперативные сводки, приказы, боевые и политдонесения.

«<…> Документы раскрывают ту крайнюю степень ожесточенности боев и самоотверженности, с которой солдаты и командиры Красной армии преградили путь германской группе армий «Центр» на территории Смоленщины и ряда соседних с ней областей», — заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Ранее ФСБ обнародовала архивный документ о том, как сотрудники японской разведки и полиции в августе 1945 года, узнав о вступлении Советского Союза в войну с Японией, массово казнили граждан СССР через отрубание головы.

В публикации утверждается, что было обнародовано письмо начальника советской военной контрразведки СМЕРШ Виктора Абакумова, которое он отправил 16 сентября 1945 года на имя Иосифа Сталина с копией наркому внутренних дел Лаврентию Берии.

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