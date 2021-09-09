Путин заявил, что Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека

Глава МЧС Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания организационного комитета «Победа», передает ТАСС.

«Само ведомство (МЧС — прим.) создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека», — сказал российский лидер.

Инцидент, который привел к гибели главы МЧС, произошел на водопаде Китабо-Орон, который расположен в западной части Путоранского заповедника.

Позднее стало известно, что погибший оператор, которого пытался спасти Зиничев, — известный режиссер и сценарист Александр Мельник. Тело погибшего главы МЧС Зиничева уже доставили в Москву. Прощание с Зиничевым пройдет 10 сентября в столице. Владимир Путин планирует посетить церемонию прощания.