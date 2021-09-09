Прощание с главой МЧС Зиничевым состоится 10 сентября

Прощание с погибшим главой Министерства чрезвычайных ситуаций России Евгением Зиничевым состоится в пятницу, 10 сентября, в Москве. Об этом ТАСС рассказал источник.

«Прощание пройдет в здании МЧС на улице Ватутина 10 сентября, похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге», — уточняет собеседник.

Инцидент, который привел к гибели главы ведомства, произошел на водопаде Китабо-Орон, расположенном в западной части Путоранского заповедника. Потом выяснилось, что погибший оператор, которого пытался спасти Зиничев, — известный режиссер и сценарист Александр Мельник. Режиссер поскользнулся и сорвался в воду, пытаясь его спасти, министр прыгнул за ним и разбился о выступающий камень.

8 сентября тело главы МЧС Зиничева доставили в Москву.

Президент России Владимир Путин назвал личной утратой гибель главы МЧС Зиничева. Глава государства отметил профессионализм и высокое чувство сознательности погибшего министра.