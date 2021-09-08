Один погибший при взрыве в Ногинске был инструктором Центра подготовки космонавтов

Начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев, согласно предварительным данным, является одним из погибших в результате взрыва газа в девятиэтажке в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«При взрыве газа в жилом доме в Ногинске погиб сотрудник ЦПК Соловьев Александр Сергеевич — начальник отделения водолазов. Опознание проведено», — пояснил собеседник агентства.

Официально личность погибшего при взрыве в жилом доме в Московской области еще не установлена.

Взрыв газа произошел утром 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. По данным Следственного комитета, погибли два человека. Сейчас известно о семи пострадавших. Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве газа в Ногинске.

Также тело второго погибшего извлечено из-под завалов дома в Ногинске.