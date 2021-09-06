Названы страны, из которых туристы чаще всего приезжают в Россию

Страны Персидского залива, Германия и Франция входят в первую тройку стран, чьи туристы едут в Россию. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

При этом он отметил, что в настоящее время турпоток снизился в 30 раз по сравнению с 2019 годом, однако к 2023 году есть все шансы восстановить въездной туризм до показателей доковидного времени.

Так, рассказал Игнатьев, среди иностранных и отечественных туристов пользуется популярностью Дальний Восток, который до пандемии коронавируса посещали около 7,5 млн туристов, в их числе 1 млн иностранцев. По словам главы РТС, эти цифры сопоставимы с потоком россиян в Турцию и направление имеет большие перспективы.

«По заявлению Ростуризма, до конца 2022 года будет создан мастер-план развития туризма на дальневосточных территориях. Когда по стране выбирали 12 регионов для мастер-планов, Дальний Восток вошел в первую тройку», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что правительство России изменило правила оформления виз для иностранных туристов. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает выдавать полугодовые туристические визы для граждан всех государств вне зависимости от визовой политики этих стран в отношении российских граждан.