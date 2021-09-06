Кабмин реализовал инициативу ЕР о единовременной выплате военным

Министр России Михаил Мишустин поручил организовать выплаты военным в размере 15 тыс. руб. Его слова приводит Telegram-канал «Единой России».

«Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, ее получили», — сказал он на оперативном совещании кабмина.

Выплаты начнут поступать с 6 сентября.

Уточняется, что деньги будут начислены также курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов – независимо от званий.

31 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.