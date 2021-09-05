Минздрав России предложил G20 взаимное признание фактов вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о необходимости странам G20 на взаимной основе признать факты вакцинации от новой коронавирусной инфекции препаратами, которые одобрены в этих странах. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба министерства.

«Важным представляется формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных», — сказал Мурашко.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что российская сторона в настоящий момент продолжает предметный разговор с Евросоюзом по теме взаимного признания сертификатов вакцинации. Позднее стало известно, что Россия и Великобритания также ведут переговоры о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19.