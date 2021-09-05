Москвичам рассказали, когда в городе наступит бабье лето

Бабье лето в столице может наступить лишь во второй половине сентября. Прогнозом поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА «Новости».

«Бабье лето придет только во второй половине сентября. Ждем вторую часть сентября, до этого никаких бабьих лет», — предупредил синоптик.

В воскресенье, 5 сентября, в городе будет до +9...+11°С. В течение дня прогнозируются небольшой дождь и ветер. В Московской области столбики термометров покажут до +12°С.

Ранее сообщалось, что почти 20% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве. Месячная норма осадков для сентября в Москве обычно составляет 65 мм.

Также руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что небольшое похолодание в начале недели на Европейской территории России (ЕТР) будет связано с уходом антициклона.