Песков посочувствовал переживаниям школьника, поправившего Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил переживания школьника Никанора Толстых, который ранее поправил главу государства Владимира Путина на открытом уроке. Об этом он сказал в передаче «Москва. Кремль. Путин», кадры которой были показаны в субботу в эфире телеканала «Россия-1».

«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не считают наглостью поведение ученика.

1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил Путина, когда тот допустил оговорку на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке. Путин во время обсуждения вопроса по истории оговорился, назвав войну, которую вел Петр I со Швецией, Семилетней. Подросток, заметив ошибку, поправил президента, сказав, что война называлась Северной.

При этом директор школы Юлия Рябцева выразила мнение, что подросток решился поправить президента «из-за наглости, которая присуща молодым людям». А Елена Грозных, учительница Толстых, рассказала «Газете.Ru», что молодой человек не может скрыть неверные сведения, поэтому поправил главу государства.

Путин в свою очередь заявил, что его не задело то, как школьник поправил его оговорку.