В Белоруссии признали экстремистским «Чай з малинавым варэннем»

Центральный районный суд Минска признал Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем», которые публикует юмористический контент, экстремистским. Об этом в Telegram сообщило Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики.

«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК, Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем» признан экстремистскими материалами», — говорится в сообщении.

В МВД также подчеркнули, что подписка на каналы, которые признаны экстремистскими, влечет за собой административную ответственность.

После этого сообщения сам Telegram-канал выложил фото террористов в соломенной шляпе и с флагами с чашкой чая и малинкой с подписью «Ситуация в редакции следующая».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии, канал признали экстремистским из-за постов, в которых публиковалась информация, направленная на оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей. Кроме того, по мнению правоохранителей, «Чай з малинавым варэннем» также публиковал записи, разжигающие социальную и политическую вражду.

Ранее белорусские власти признали экстремистским Telegram-канал «Страна для жизни», который принадлежит мужу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, Сергею Тихановскому.

Масштабная блокировка информационных ресурсов оппозиционной направленности началась в Белоруссии после того, как летом 2020 года по стране прошла волна протестных акций. Митингующие и оппозиция отказывались признать официальные результаты президентских выборов, согласно которым большинство голосов набрал действующий глава государства Александр Лукашенко.