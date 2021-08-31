Врач объяснил высокий риск смерти после выздоровления от COVID-19

Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что из-за особенностей антител после выздоровления от COVID-19 сохраняется высокий риск смерти. Об этом сообщает 360.

Хорошев объяснил, что существует эффект, который называется антителозависимое усиление реакции. Он заключается в том, что сформированное против вируса антитело не будет действенно в случае мутации вируса. Врач подчеркнул, что антитело должно поражать вирус, а в итоге оно просто к нему приклеивается.

«SARS-CoV-2 использует эту возможность, чтобы подобраться к клетке. Вот почему антитела после болезни не могут как следует защитить от повторного заражения и возможной смерти», — заключил Хорошев, отметив, что коронавирус — один из самых быстромутирующих вирусов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что на протяжении полугода после перенесенного коронавируса риск летального исхода может резко увеличиваться.