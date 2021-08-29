Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил шахтеров и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

«Этот праздник был учрежден в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелегкому, самоотверженному труду. Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества: выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка», — указано в поздравительной телеграмме.

Российский президент выразил надежду на продолжение упорной работы шахтеров и работников угольной промышленности на благо отечества.

«Вы по праву гордитесь своей принадлежностью к сплоченному шахтерскому братству и, конечно, тем значимым вкладом, который угольная отрасль вносит в укрепление индустриального, энергетического потенциала страны, в социально-экономическое развитие российских регионов», — резюмировал Владимир Путин.

День шахтера был учрежден в 1947 году, дату привязали к трудовому подвигу шахтера Алексея Стаханова, который за одну смену добыл 102 тонны угля при норме в 7 тонн.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил нижегородцев с 800-летием города.